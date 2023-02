Tiroteio no Morro da Chacrinha, na Praça Seca, assusta moradores nesta quarta-feira (1º) - Reprodução/Redes sociais

Tiroteio no Morro da Chacrinha, na Praça Seca, assusta moradores nesta quarta-feira (1º)Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/02/2023 21:37

Rio - Moradores do Morro da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, sofreram com mais um tiroteio na comunidade, por volta das 19h desta quarta-feira (1º). Às 20h30 um novo tiroteio foi ouvido no local e durou cerca de 25 minutos. Vídeos gravados por moradores mostram a intensidade dos tiros.

Segundo informações iniciais, milicianos estariam tentando retomar o controle na região, mas encontram resistência por parte de traficantes do Comando Vermelho (CV). Moradores também afirmam que um blindado da Polícia Militar está circulando na região.

PRAÇA SECA



BALA VOANDO E CAVEIRÃO DA PMERJ RODANDO O MORRO DA CHACRINHA NA PÇA SECA.



( PARTE 2 )



ATIVIDADE MORADOR... pic.twitter.com/sXhZJ9Xsy1 — Favela é Lugar De Paz RJ (@FavelaELugadPaz) February 1, 2023

Procurada, a PM ainda não informou se há equipes atuando na comunidade.

Comunidades da Zona Oeste do Rio estão vivendo cenários de guerra nos últimos dias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram supostas invasões de traficantes do Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pela milícia. Na semana passada, moradores do Morro da Chacrinha, também passaram por momentos de terror com registros de trocas de tiros.

A Zona Oeste viveu, pelos últimos 30 anos, com uma forte influência de milicianos. Com a suposta invasão, os traficantes teriam como objetivo expandir pontos de venda de drogas pela cidade. O intenso confronto na Chacrinha pode ser um chamariz para liberar espaço para outra invasão na Gardênia Azul, que também sofreu com confrontos nesta semana.