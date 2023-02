Jovens atletas sobreviventes de acidente de ônibus em Minas são transferidos para hospital do Rio - Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 01/02/2023 19:34 | Atualizado 01/02/2023 19:44

Rio – Dois jovens atletas feridos no acidente com o ônibus do time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram transferidos, nesta quarta-feira (1º), para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), também em Duque de Caxias.

Eles foram levados de helicóptero aeromédico do Corpo de Bombeiros, uma espécie de UTI aérea. As vítimas estavam internadas, desde segunda-feira (31), quando o acidente aconteceu, em unidades hospitalares de Além Paraíba e Leopoldina.

O ônibus caiu de uma ponte com altura de cerca de 10 metros, na última segunda-feira (30), na BR-116, em Além da Paraíba, divisa em Rio e Minas Gerais. Quatro pessoas morreram e 28 ficaram feridas. O time voltava de uma competição na cidade de Ubaporanga, onde foi campeão na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16.

Os mortos foram Klayton da Silva, de 13 anos, Andrey Viana, Thyago Ramos, ambos de 15 anos, além de Diogo Coutinho, 18 anos, integrante da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Helena

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 33 pessoas, dentre elas o motorista, quatro adultos da comissão técnica e 28 jogadores. A Polícia Rodoviária Federal explicou que o veículo perdeu o controle e saiu da pista, capotando sob a ponte, e em seguida caiu nas margens de um riacho. Algumas das vítimas chegaram a ficar presas nas ferragens.



Ainda segundo os Bombeiros, o local do resgate foi de difícil acesso e o trabalho teve que ser coordenado entre os militares dos municípios de Além Paraíba, Juiz de Fora, Cataguases e Leopoldina. As equipes realizaram a retirada segura de bancos para extricação das vítimas e utilização de ferramentas hidráulicas para manuseio das ferragens.