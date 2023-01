O ônibus ficou de cabeça para baixo ao cair da ponte - Reprodução/ O Vigilante Online

O ônibus ficou de cabeça para baixo ao cair da ponteReprodução/ O Vigilante Online

Publicado 30/01/2023 09:18 | Atualizado 30/01/2023 11:47

Rio - Um ônibus caiu de uma ponte na BR-116, em Além da Paraíba, na divisa entre Minas Gerais e Rio, durante a madrugada desta segunda-feira (30) e deixou 4 mortos e 28 feridos. O veículo transportava o time de futebol de base do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Caxias, na Baixada. De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 1h20 e a pista ficou totalmente interditada até as 6h30.



O time disputou um torneio na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, no último final de semana e retornava para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O grupo disputou com duas equipes e foram campeões pela categoria sub-18 e vice-campeões pela categoria sub-16.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, estavam no veículo o motorista, comissão técnica e jogadores. Os quatro corpos, um adulto e três adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, foram retirados em meio às ferragens. Outras 28 vítimas foram atendidas em conjunto com o SAMU, e todas encaminhados ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Ainda não há informações sobre suas identidades.

De acordo com a PRF, o veículo perdeu o controle e saiu da pista, capotando sob a ponte, e em seguida caiu nas margens de um riacho. Durante o acidente, o ônibus ficou de cabeça para baixo. Ainda segundo os Bombeiros, a queda foi de aproximadamente 10 metros.



O local do resgate é difícil acesso e o trabalho foi coordenado entre os bombeiros dos municípios de Além Paraíba, Juiz de Fora, Cataguases e também de Leopoldina. Os militares realizaram a retirada segura de bancos para extricação das vítimas e utilização de ferramentas hidráulicas para manuseio das ferragens. A PRF também auxiliou no atendimento.