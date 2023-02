Foliões se divertem em bloco de rua de Carnaval - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 14:27 | Atualizado 09/02/2023 14:29

Rio - Em contagem regressiva para a abertura oficial do carnaval, a folia se espante pelos quatro cantos da cidade. A partir de sexta-feira (10), serão mais de 80 blocos a desfilar pelo Rio, além de megablocos durante o final de semana, que prometem arrastar mais de 100 mil foliões. Na Sapucaí, tem ensaio técnico de três escolas do Grupo Especial, além da tradicional lavagem da avenida.

Sexta-feira (10):

B.C. Leão da Pedra

Onde: R. da América, 235 - Santo Cristo

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 22h



Banda da Toca do Baiacu

Onde: Rua do Ouvdor, 27 - Centro

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 21h



Batuke Nuclear

Onde: Rua da Candelária 65, esquina com Teófilo Otoni - Centro

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 23h



Bloco Carnavalesco Molha o Pé das Oito

Onde: Rua São José, 90, esquina com Rua Rodrigo Silva, Centro

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 22h



Bloco Discípulos de Oswaldo

Onde: Largo do Amorim - Rua Sizenando Nabuco, esquina com Rosa da Fonseca - Manguinhos

Concentração: 17h

Início: 20h

Final: 22h



Bloco Rolado

Onde: Praça Niterói 17, Maracanã

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 22h



Chroma aqui na minha mão

Onde: Rua do Rezende, 34 - Lapa

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 23h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Badalo de Santa Teresa

Onde: Largo das Neves, Santa Teresa

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 22h



Inova que eu gosto

Onde: Praia do Flamengo, 200 - Flamengo

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h

Zona Mental

Onde: R. Sindnei, 96 - Bangu

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 19h



Sábado (11):



A.R. Come e Dorme

Onde: Rua Cerqueira, 40 - Paquetá

Concentração: 16h

Início: 19h

Final: 22h



Afoxé Omo Ifá

Onde: Praça Barão de Drumond - Vila Isabel

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 20h



B.C Batuke de Ciata

Onde: R. Argemiro Bulcão, 64 - Saúde

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



B.C Seu Lagarto Mama

Onde: Rua Visconde de Abaeté, 139 - Vila Isabel

Concentração: 10h

Início: 11h

Final: 16h



Banda Bandida

Onde: Praça Manoel Campos da Paz - Copacabana

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 22h



Banda da Praça da Bandeira

Onde: Praça da Bandeira, 317

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 19h



Banda da Praia da Bica

Onde: Praia da Bica, 1191 - Jardim Guanabara

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 19h



Banda de Vila Isabel

Onde: Boulevard 28 de setembro, 238 - Vila Isabel (Petisco da Vila)

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



Banda do Tijuca Tênis Clube

Onde: Concentração somente na Rua Abelardo Chacrinha Barbosa - Tijuca

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h



Banda Haddock

Onde: Rua Haddock Lobo, 342 - Tijuca

Concentração: 15h

Início: 18h

Final: 22h



BC Pinto Sarado

Onde: Travessa Rua Sara, 53 - Santo Cristo

Concentração: 15h30

Início: 17h30

Final: 21h

Blocão da Tijuca

Onde: Praça Saens Pena, Tijuca

Concentração: 9h

Início: 10h

Final: 11h



Bloco Alegria do Sapê

Onde: R Comoropim 188 - Bento Ribeiro

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 20h



Bloco Brasil

Onde: Praça Júlio Noronha - Leme

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 16h



Bloco Chora me liga

Onde: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Concentração: 7h

Início: 8h

Final: 12h



Bloco da Mamadeira

Onde: Redondo do Parque General Leandro, atrás da Rua Lauro Muller 66 - Botafogo

Concentração e início: 16h

Final: 19h



Bloco da Pracinha

Onde: Praça Pio XI - Jardim Botânico

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 13h



Bloco da Praia

Onde: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 22h



Bloco das Carmelitas

Onde: Praça Tiradentes - Centro

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 22h



Bloco do Balde Sulacap

Onde: Rua Antônio de Mendonça, 29 - Jardim Sulacap

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Bloco do Rock

Onde: Praça Tiradentes, Centro

Concentração: 17h

Início: 19h

Final: 21h



Bloco Estratégia

Onde: Largo São Francisco de Paula - Centro

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 14h



Bloco Eu Amo a Lapa

Onde: Arcos da Lapa

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 22h



Bloco Flor de Liz

Onde: Largo São Francisco de Paula - Centro

Concentração: 15hh

Início: 17h

Final: 19h



Bloco Já Comi Pior Pagando

Onde: Rua Leite de Abreu, 10 - Tijuca

Concentração e início: 16h

Final: 22h



Bloco Serrote Afiado

Rua Mário Ferreira, 217 - Engenho da Rainha

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 22h



Bloco Seu Kuka é Eu do Grajaú

Onde: Praça Professor Francisco Daurea - Grajaú

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



Bloco Urubuzada

Onde: Praça Afonso Pena - Tijuca

Concentração: 9h

Início: 11h

Final: 14h



Butano na Bureta

Onde: Rua Senador Furtado, 48 - Maracanã

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 19h

Céu na Terra

Onde: Largo dos Guimarães - Santa Teresa

Concentração: 6h30

Início: 7h30

Final: 12h00



Confraria da Bebidinha

Onde: Rua da Abolição 671 - Abolição

Concentração: 12h

Início: 16h

Final: 18h



Esporte Clube Jardim Guanabara

Onde: Praça da Jerusalém, 33 - Jardim Guanabara

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 14h



Fuzuê... Só alegria pra você !

Onde: Rua Chapadinha, 02 - Del Castilho

Concentração: 16h

Início: 18h30

Final: 22h00



GRBC Banda do Pechincha de Jacarepaguá

Onde: Estrada do Pau Ferro 13 - Pechincha

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



GRBC da Saara

Onde: Rua Buenos Aires, Praça do Mascate, Saara - Centro

Concentração:13h

Início: 16h

Final: 21h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho das Cobras

Onde: Largo São Francisco da Prainha, 04 - Centro

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 19h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Vitória na Guerra de Rocha Miranda

Onde: Rua Rubis, 299 - Rocha Miranda

Concentração: 16h

Início 18h

Final: 20h



IH, é carnaval!

Onde: Avenida Pasteur, 250 - Urca

Concentração: 17h

Início: 19h

Final: 22h



Ilha Encosta

Onde: Praça Jerusalém, seguindo pela Praia da Bica até o Farol da Ilha - Jardim Guanabara

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h



Infantil Sá Pereira

Onde: Rua Capistrano de Abreu 20 - Botafogo

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 13h

Mini Bloco

Onde: Praça Xavier de Brito, Tijuca

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 14h



Parei de beber, não de mentir

Onde: Rua Mandina, Praça do Bandolim - Curicica

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Põe na Quentinha

Onde: Rua Conselheiro Saraiva, 39 - Centro

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 20h

Simpatia é quase amor

Onde: Rua Teixeira de Melo, entre Avenida Vieira Souto e Rua Prudente de Moraes - Ipanema

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 19h



Só o cume interessa

Onde: Praça General Tibúrcio - Urca

Concentração: 10h

Início: 13h

Final: 16h



Somos HG

Onde: Rua Americo Rocha, 1141 - Honório Gurgel

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h

Somos MH

Onde: Rua Latife Luvisaro, 20 - Marechal Hermes

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h

Empolga às 9h

Onde: Posto 9 - Ipanema

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 14h



Domingo (12):



B. C. Foliões da Prainha

Onde: Largo São Francisco da Prainha - Saúde

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Banda da Barra

Onde: Avenida Lúcio Costa 3646 (em frente ao Bondinho da Banda da Barra) - Barra da Tijuca

Concentração: 12h

Início: 15h

Final: 18h



Blocão de Copacabana

Onde: Posto 6, Rua Joaquim Nabuco - Copacabana

Concentração: 08h30

Início: 09h30

Final: 12h



Bloco Carnavalesco Acorda e Vem Brincar

Onde: Rua das Dálias, 137 - Vila Valqueira

Concentração: 9h

Início: 13h

Final: 16h



Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba

Onde: Avenida 28 de Setembro, 382 - Vila Isabel

Concentração: 6h

Início: 17h

18h



Bloco Carnavalesco Unidos da Ribeira

Onde: Praça Iaiá Garcia, Ribeira - Ilha do Governador

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 16h



Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade

Onde: Rua Silvana, 226 - Piedade

Concentração e inpicio: 16h

Final: 22h



Bloco da Chaleira do Vidigal

Onde: Avenida Delfim Moreira próximo ao número 25 - Leblon

Concentração: 13h

Início: 15h

Final: 18h

Carrossel de Emoções

Onde: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Concentrção: 7h

Início: 8h

Final: 12h



Bloco dos Secretos

Onde: Parque de Madureira, Quiosque Bela Carioca, Rua PArque de Madureira 120, entre o portão 3 e o 4, próximo da pista de skate e a Piraque - Oswaldo Cruz

Concentração: 17h

Início: 19h

Final: 21h

Bloco Fogo e Paixão

Onde: Largo São Francisco de Paula - Centro

Concentração: 8h

Início: 10h

Final: 14h



Bloco Foliões da Abraces

Onde: Av. Atlântica altura da Constante Ramos - Copacabana

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 18h



Bloco Fuzuê da Ilha

Onde: Rua Uçá, 260, Praça do Grego, Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: 12h

Início: 13h

Final: 19h



Cordão do Boitatá

Onde: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro (em frente ao CCBB)

Concentração: 07h

Início: 08h

Final: 14h



Eu choro curto mas rio comprido

Onde: Rua Aristides Lobo, 250 - Rio Comprido

Concentração: 13h

Início: 15h

Final: 20h

Gigantes da Lira

Onde: Praça Jardim Laranjeiras - Laranjeiras

Concentração: 09h

Início: 10h

Final: 15h

Larga Onça Alfredo

Onde: Rua Ipiranga, 49 - Laranjeiras

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 20h

Me perco na reta me acho na curva

Onde: Praça Agripino Gireco - Méier

Concentração: 10h

Início: 13h

Final: 14h



Morena do Dom

Onde: Rua André Cavalcanti, 44 - Centro

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h

No rabo do pavão

Onde: Rua 24 de Maio, 527, esquina com a Rua Vitor Meireles - Riachuelo

Concentração: 12h

Início: 16h

Final: 19h



Perereca Medrosa

Rua Ibiapaba, 11 - Engenho da Rainha

Concentração: 10h

Início: 14h

Final: 19h



Pipoca e Guaraná

Praça Comandante Xavier de Brito, 26 - Tijuca

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 20h



Primeiro Amor

Onde: Avenida Prefeito Mendes de Morais, 900 - São Conrado

Concentração: 9h

Início: 10h

Final: 14h



Quem num guenta bebe água

Onde: Rua Gago Coutinho, 37 - Laranjeiras

Início: 12h

Final: 18h



Quem vai vai, quem não vai não cagueta!

Onde: Praça Jerusalém, Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: 14h

Início: 17h

Final: 20h



Rodopiando no tombo do copo

Onde: Rua Citiso, 38, esquina com Rua do Bispo, 57B (Bar Papo Carioca) - Rio Comprido

Início: 12h

Final: 18h



Se não quiser me dar me empresta

Onde: Rua Vieira Souto, em frente ao Restaurante Boa Praça, Posto 8 - Ipanema

Concentração: 10h

Início: 13h

Final: 16h

Suvaco de Cristo

Onde: Rua Jardim Botânico, 594, esquina com Rua Faro - Jardim Botâncio

Concentração: 8h

Início: 10h

Final: 12h



Tá chegando a hora

Onde: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 22h



Tá Pirando, Pirado Pirou!

Onde: Av. Pasteur, 404 - Urca

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Tamo Junto in Folia

Onde: Rua Figueiredo Camargo esquina com Rua Irerê - Padre Miguel

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 22h



Timoneiros da Viola

Onde: Praça Paulo da Portela- Oswaldo Cruz

Concentração: 12h

Início: 14h

Final: 19h



Vai tomar no Grajaú

Onde: Avenida Engenheiro Richard, 114 - Grajaú

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h

Terreirão do Samba:

A temporada de Carnaval no Terreirão do Samba, no Centro da cidade, começa na sexta-feira (10), às 20h. Quem abre os festejos da folia de pré-carnaval é o rapper Delacruz e o cantor de pagode Ferrugem.

No dia seguinte, sábado (11), apresentam-se o cantor Diego Senna, Grupo Coisa Séria, Suel, Caio Lucas e MC Maneirinho.

Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no próprio Terreirão.

Sapucaí:

Dando sequência aos finais de semana de ensaios técnicos no Sambódromo, mais um final de semana com apresentações das escolas. Neste, serão só escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio.

Dia 11 (sábado) - Teste de luz e som



18h30 - Lavagem da pista

20h30 - Unidos de Vila Isabel

22h - Unidos do Viradouro



Dia 12 (domingo) - Teste de luz a som



20h30 - Beija-Flor de Nilópolis

22h - Acadêmicos do Grande Rio