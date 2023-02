Parentes do idoso Jose Sirlei Carvalho Dinos, de 81 anos, morto num deslizamento no Catete estiveram no IML do Centro para liberação do corpo. Na foto, os filhos Igor Diniz e Aron Diniz - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 14:22

Rio - Parentes do idoso vítima de desabamento no Catete estiveram, no início da manhã desta quinta-feira (9), no IML Afrânio Peixoto, no Centro, para liberação do corpo do familiar. José Sirlei Carvalho Dinos, de 81 anos, estava na varanda de casa quando o teto do imóvel no Morro Santo Amaro desabou.



O idoso foi uma das vítimas das chuvas da última terça-feira. Ele chegou a ser resgatado com vida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. O desabamento do imóvel aconteceu por volta das 20h, quando ainda chovia forte na cidade. Ao todo, seis pessoas morreram em todo Estado.

Abalados com a morte do idoso, familiares que estiveram no IML optaram por não falar com a imprensa. Mais cedo, no local do deslizamento, um dos filhos do José falou ao Bom Dia Rio, da TV Globo. Na fala, ele criticou a falta de alerta da Defesa Civil sobre o risco de deslizamento. Os fiscais teriam ido ao local na última segunda-feira.

"Quem me ligou foi uma vizinha. Ela me comunicou que tinha um deslizamento aqui na casa do meu pai. Tristeza, né. Avisaram lá em cima que tinha risco de deslizamento, mas não avisaram para ninguém aqui de baixo. Meu pai poderia estar vivo nessa hora (...) poderiam ter avisado a gente antes", disse o filho.



Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 20h34 para realizar o resgate de duas pessoas na Rua Pedro Américo. No local, duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Miguel Couto.



Além de José, uma idosa, identificada como Helenita Souza, de 60 anos, se feriu com o desabamento da estrutura causado pelas fortes chuvas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a paciente foi atendida e liberada.



Criança morre na Chácara do Céu



Também na noite desta terça, uma casa desabou no Morro da Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para a ocorrência na Rua Tenente Marques de Sousa, mas encontraram uma menina de 2 anos sem vida. No local, uma sirene foi acionada às 19h50.