No último dia 21, um veículo de passeio colidiu com um BRT após conversão proibidaDivulgação

Publicado 09/02/2023 21:17 | Atualizado 09/02/2023 21:21

Rio - A Mobi Rio, empresa que administra o BRT, contabilizou, só no ano de 2022, cerca de 200 acidentes causados por motoristas infratores que invadem a calha exclusiva, realizam conversões proibidas ou avançam o sinal. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (9).

“A imprudência não causa só danos materiais para os articulados. Muitas vezes, o carro fica fora de operação por até dois dias, prejudicando cerca de 2 mil passageiros por dia”, comentou a concessionária.

Em 2023, na última sexta-feira (3), por exemplo, uma mulher foi atropelada por um carro que transitava de forma irregular pela pista do BRT , na Taquara, Zona Oeste do Rio. A vítima atravessava a pista do articulado quando o carro, que não podia estar passando pelo local, a acertou. Com a batida, ela foi jogada no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima, identificada como Neuza de Paula, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paciente já recebeu alta.