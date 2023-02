Polícia Militar apreendeu cinco fuzis e grande quantidade de drogas nesta quinta-feira (9) - Divulgação / Polícia Militar

Polícia Militar apreendeu cinco fuzis e grande quantidade de drogas nesta quinta-feira (9)Divulgação / Polícia Militar

Publicado 09/02/2023 21:48

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira (9), cinco fuzis em ações realizadas em pontos diferentes da Região Metropolitana do Rio. As armas foram retiradas das mãos de suspeitos em ações de cinco unidades operacionais em ocorrências pontuais e em um período de sete horas.



No fim da manhã desta quinta, policiais militares do 6° BPM (Tijuca), com base em informações de uma denúncia, localizaram em uma área de mata, no Morro do Catrambi, na Tijuca, na Zona Norte, um fuzil calibre 7.62, um rádio transmissor e farto material entorpecente. A ocorrência foi apresentada na 19ª DP (Tijuca).



fotogaleria



Já em Realengo, uma equipe do 14° BPM (Bangu) apreendeu um fuzil na Comunidade da Vila Vintém durante patrulhamento. Um suspeito foi preso e drogas e um rádio comunicador foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).



O terceiro fuzil foi apreendido no Complexo da Alma, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, também durante patrulhamento. Cinco homens foram presos e uma pistola e drogas foram apreendidos.



Durante uma operação realizada pelo 41º BPM (Irajá), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, policiais militares localizaram um esconderijo de guarda de armamento Comunidade do Gogó de Guadalupe, em uma região de mata, próximo ao Conjunto Residencial Guadalupe. Além do fuzil, uma escopeta calibre 12 e farto material entorpecente foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).



No Campinho, ainda na Zona Norte, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) apreenderam um fuzil com um criminoso armado na Rua Teles. Ele estava em um grupo que se envolveu em confronto com os policiais. Esta ocorrência ainda não foi finalizada.