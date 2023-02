Atividade física na Vila Olímpica - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 09/02/2023 14:16 | Atualizado 09/02/2023 14:23

Rio - Os equipamentos esportivos da Prefeitura do Rio de Janeiro estão com inscrições abertas para diversas atividades gratuitas. São mais de 12 mil vagas disponíveis para modalidades como dança, esportes aquáticos, artes marciais, yoga, entre outros.

As vilas olímpicas, o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, o Velódromo Olímpico e o Parque Radical de Deodoro são as unidades esportivas que vão atender o público interessado em participar das atividades.



A realização das inscrições são feitas diretamente nas secretarias das unidades, onde é possível verificar todas as atividades disponíveis. Em algumas instituições está sendo feito o recadastramento de alunos que participaram de atividades no ano passado e pretendem manter a matrícula.



Os documentos necessários para a inscrição de pessoas com mais de 18 anos são: atestado médico e cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Quem é menor de idade deve apresentar cópias da carteira de identidade ou da certidão de nascimento, da identidade do responsável, do comprovante de residência e do comprovante escolar. Em alguns locais é exigida foto 3×4.



Todas as pessoas acima de 12 anos devem apresentar a caderneta de vacinação contra a covid-19.