Agentes da Operação Segurança Presente prenderam uma mulher, suspeita de incendiar o templo de uma seita religiosa, em NiteróiDivulgação / Segov

Publicado 09/02/2023 13:01 | Atualizado 09/02/2023 14:50

Rio - Uma mulher foi presa por agentes da Operação Segurança Presente em Niterói, suspeita de incendiar um imóvel que servia como templo de uma seita religiosa, no bairro Vila Progresso, em Niterói, na Região Metropolitana, durante a noite da última quarta-feira (8).



De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), Paula Barbara dos Santos Ferreira, de 36 anos, era frequentadora do local e tinha relações sexuais regulares com o líder do culto. No sábado (4), a incendiária foi ao templo com a intenção de declarar que não frequentaria mais o espaço, mas acabou novamente se envolvendo de forma física com o homem.



A mulher alega ter tomado um chá alucinógeno antes da relação sexual e, dessa maneira, não estaria com a consciência plena durante o ato.



Ainda conforme a Segov, Paula teria refletido sobre os acontecimentos de sábado e, por ter sido supostamente compelida a praticar sexo, decidiu incendiar a casa como forma de vingança.



Acionados por moradores, os policiais do Niterói Presente prenderam a mulher, que ainda andava pelas redondezas. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), que investiga o caso.

