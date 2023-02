Bombeiros trabalham para conter incêndio - Reprodução

Publicado 09/02/2023 11:52 | Atualizado 09/02/2023 13:34

Rio - Um incêndio atingiu uma mata ao lado do viaduto Jardel Filho, em Laranjeiras, na Zona Sul, na manhã desta quinta-feira (9). O fogo começou por volta das 7h40 e o Quartel de Bombeiros do Catete foi acionado 7h45 para combater as chamas.

Uma faixa do elevado foi interditada para o trabalho dos bombeiros, que tentavam conter as chamas na parte que dá acesso pela Rua Soares Cabral, no mesmo bairro.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, os militares conseguiram apagar as chamas às 9h13 e o trânsito foi normalizado no local.

Congestionamento

O trânsito foi afetado no entorno do viaduto e os reflexos estão no Túnel Santa Bárbara, no Túnel 31 de Março e na lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária.

Quem sai do Centro em direção à Zona Sul, a recomendação é optar pelo Aterro do Flamengo.

Equipes da CET-Rio estão no local para controlar o trânsito.

*Estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini