Local era usado como deposito de armas e drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 09/02/2023 11:36

Rio - Um confronto entre PMs e traficantes, na manhã desta quinta-feira (09), terminou com um suspeito morto e grande quantidade de drogas apreendidas durante uma operação no Complexo do Chapadão, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. O local é dominado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), que recentemente vem tentando expandir seus domínios no Rio.

De acordo com o setor de inteligência do 41ª BPM (Irajá), um local de armazenamentos de armas e drogas utilizado para tentar expandir o tráfico na Comunidade do Gogó de Guadalupe foi localizado após levamento de dados. Diante dessa informação, militares foram até o local de mata para verificar o fato.

Segundo os agentes do 41ª BPM (Irajá), ao chegar no local, a equipe foi surpreendida por um grupo de homens armados, que iniciaram um confronto. Após o fim da troca de tiros, um suspeito foi encontrado morto. Com ele foram apreendidos uma pistola 9 mm com numeração raspada, munições, um rádio transmissor e drogas.

Ao vasculhar o local, os militares também encontraram um fuzil calibre 556, um fuzil calibre 12 e grande quantidade de drogas não contabilizada. A ocorrência segue em andamento.