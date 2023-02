Selecionados atuarão como parceiros no fomento e incentivo ao turismo carioca - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 09/02/2023 15:48 | Atualizado 09/02/2023 15:58

Rio – O prefeito Eduardo Paes apresentou, na manhã desta quinta-feira (9), no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, os 10 influenciadores digitais escolhidos para atuar como parceiros no fomento e incentivo ao turismo carioca.

Definidos por meio de seleção pública, os selecionados passam a poder usar o selo 'Rio Digital Influencer' em suas plataformas e, por 12 meses, terão a oportunidade de compartilhar seus conteúdos nas redes sociais da Riotur e serão convidados para os grandes eventos na cidade, como o Réveillon e os desfiles na Sapucaí.

"Essa é uma medida importante que começamos neste mandato, e é uma sacada enorme. O influenciador digital traz uma experiência muito mais legítima, natural e espontânea. O papel de vocês (influenciadores) é fundamental. Uma pessoa que vai para as redes sociais e valoriza as belezas da sua cidade é uma pessoa apaixonada pelo Rio. Esse amor ao Rio é fundamental e precisamos parar de falar mal da nossa cidade. Vocês levam para fora o que é a experiência de ser carioca e de curtir essa cidade", afirmou Eduardo Paes.

Além do prefeito, também marcaram presença no evento a secretária de Turismo, Daniela Maia, e o presidente da Riotur, Ronnie Costa.

“Essa é a segunda turma e o trabalho deles dura um ano. Essa ideia veio dos embaixadores. Cidades têm os seus, marcas também. Nós quisermos trazer uma ideia nova. Estamos em um mundo digital e nada melhor do que os próprios influenciadores do Rio de Janeiro, que já homenageiam a cidade, para falarem do Rio”, disse Daniela Maia.

O projeto Rio Digital Influencer começou em 2021 e tem as escolhas comandadas pela Riotur, feitas por meio de edital. A iniciativa tem a ideia de divulgar a imagem do Rio de Janeiro com o reconhecimento oficial da Prefeitura e não estabelece vínculo financeiro e empregatício com os influenciadores.

"Fiquei muito feliz e vangloriada com esse convite. Principalmente, por poder falar um pouquinho sobre as belezas do Rio, pontos turísticos imperdíveis e poder enfatizar a questão gastronômica, que é tão importante e cultural na cidade. A página surgiu pela minha paixão pela gastronomia, sempre focando no Rio todo, numa culinária de qualidade e numa produção de conteúdo de valor, para meus seguidores escolherem os melhores lugares para visitar", disse a influenciadora Suzanne Malta, dona do perfil 'Onde Comer no Rio', no Instagram.

Os 10 influenciadores selecionados nesta edição do projeto são: