Previsão é de que ainda ocorram pancadas de chuva nesta quinta - Estefan Radovicz/Arquivo/Agência O Dia

Previsão é de que ainda ocorram pancadas de chuva nesta quinta Estefan Radovicz/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 15:54 | Atualizado 09/02/2023 17:47

Rio - A previsão do tempo, nesta quinta-feira (9), para a cidade do Rio é de chuva fraca a moderada de forma isolada, podendo vir em forma de pancadas isoladas e rápidas durante a noite. Os modelos numéricos indicam estimativa de chuva menor que 5 mm neste período. A cidade voltou para estágio de normalidade após o temporal de terça-feira (7) que deixou ao menos seis mortes e causou estragos em vários municípios do estado.

De acordo com o Alerta Rio, as condições do tempo permanecerão instáveis na cidade por conta da atuação de áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, juntamente com ventos úmidos do mar. O predomínio será de céu nublado. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis com mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Segundo o Centro de Operações Rio, por volta das 15h30, núcleos de chuva atuam sobre a Região Metropolitana (Queimados) e não têm deslocamento em direção à cidade do Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (10), o tempo permanece instável e há previsão chuvisco e chuva fraca isolada na madrugada. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e a alta disponibilidade de umidade ocasionam pancadas de chuva isoladas. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 15 mm neste dia.

No sábado (11) e domingo (12), áreas de instabilidade, associadas à um sistema de baixa pressão no oceano e ao calor e a alta umidade mantém a previsão de pancadas de chuva durante a tarde e noite, com raios. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 20 mm para cada dia.

Na segunda-feira (13/02), o calor e a alta disponibilidade de umidade favorecem a previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 10 mm para este dia.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informaram que as precipitações em todo o Estado estão sendo monitoradas e os agentes estão atuando para prevenir e minimizar danos.

Até esta quinta-feira (9), os bombeiros do Rio já atenderam cerca de 370 ocorrências relacionadas às chuvas, desde às 17h de terça-feira (7), em todo o território fluminense, incluindo 115 alagamentos e inundações, 85 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas, 118 cortes de árvores e 50 desabamentos e deslizamentos.

Ainda na noite de quarta-feira (8), o Corpo de Bombeiros foi acionado para um desabamento de residência na Rua Santa Luiza, 67, em Del Castilho. Militares do quartel do Méier (2ºGBM), de Campinho (8° GBM), do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e do 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA) foram empenhados na ocorrência, com apoio de cães farejadores da corporação. Duas vítimas femininas e três cachorros foram resgatados com vida dos escombros.

Por conta das chuvas, agentes da Defesa Civil Estadual seguem em contato permanente com as Prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal - o que ainda não aconteceu.

Monitoramento

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando avisos para os municípios.

Neste momento, é alto o risco geológico em Mangaratiba, na Costa Verde, onde há alerta para deslizamentos de terra.

A região Noroeste apresenta risco hidrológico alto. Itaperuna, Natividade, Porciúncula e Bom Jesus do Itabapoana são pontos de atenção para inundações.

Mortes

Na terça-feira, o município do Rio registrou, em menos de 24 horas, 70% da chuva esperada para todo o mês, chovendo 81,2 mm em apenas cinco horas. O temporal provocou a morte de Aylla Sophia, de 2 anos, após uma casa desabar no Morro da Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Os bombeiros chegaram a ser acionados para a Rua Tenente Marques de Sousa, às 19h58, mas encontraram a menina já sem vida. No local, uma sirene havia sido acionada às 19h50. Já no Morro do Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul, José Sirlei Carvalho Dinos foi vítima do desabamento de uma varanda. O idoso chegou a ser encaminhado com vida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.

No estado, ainda foram registradas outras quatro vítimas. Em São Gonçalo, Gizelle Martins, 22, morreu no Morro da Coruja, em Neves, depois de um deslizamento de terra fazer com que a sua casa desabasse. No mesmo bairro, um corpo de um homem foi encontrado dentro de um rio próximo à Baía de Guanabara. Ele estava desaparecido desde a noite desta terça-feira, quando caiu dentro de um valão, devido a força da água. Em Niterói, Karla Santos morreu depois de ser eletrocutada. Ela ainda chegou a ser levada para o Hospital de Clínicas do Ingá, mas não resistiu. Já na cidade de Saquarema, Haroldo Júnior, 27, foi atingido por um raio, na Alameda Praia de Jaconé, no bairro Vilatur.