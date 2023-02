Tempo permanece instável nesta quinta-feira - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 07:40

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade na madrugada desta quinta-feira (9). Entre a terça (7) e a quarta-feira (8), a cidade chegou a ficar em alerta, atenção e mobilização , por conta do temporal que provocou estragos e as mortes de duas pessoas. A Zona Norte foi mais afetada e ontem voltou a chover com intensidade na região . O tempo vai permanecer instável e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia, podendo vir em forma de pancadas isoladas e rápidas durante a tarde de hoje. As temperaturas seguirão estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Com a chuva que caiu na noite de ontem, atingindo principalmente os bairros de Vila Isabel, Grajaú, Tijuca e São Cristóvão, até às 21h15, foram registradas 14 ocorrências, sendo um bolsão d'água na Avenida Engenho Souza Filha, no Itanhangá; duas quedas de árvore na Estrada da Boiúna, na Taquara, e Avenida José de Arimatéia, na Cidade de Deus; além de três quedas de estrutura na Avenida Automóvel Clube; na Rua Tenente Marques de Sousas, na Tijuca; e na Rua Honório, em Todos os Santos.

Houve ainda três deslizamentos na Rua Pedro Américo, no Catete, na Rua São Cristóvão, em São Cristóvão, e na Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido. Ocorreu também um alagamento no Buraco do Lacerda, no Jacaré. Foram registradas quatro quedas de árvore sobre fiação na Rua São Luiz Gonzaga, em Benfica, na Rua Pontes Correia, em Vila Isabel, na Rua Carlos Vasconcelos, na Tijuca, e na Rua Professor Aberlardo Bueno, no Jardim Botânico.



Previsão do tempo

Na sexta-feira (10), áreas de instabilidade, associadas ao calor e a alta disponibilidade de umidade, mantêm a previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 10 mm no dia. A temperatura máxima prevista é de 31º C e mínima de 18º C.



No sábado (11) e domingo (12), áreas de instabilidade, associadas à um sistema de baixa pressão no oceano e ao calor e a alta umidade, mantêm a previsão de pancadas de chuva durante a tarde e noite, com raios. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 20 mm para cada dia. Os termômetros registram, respectivamente, máximas de 32º C e 34º C, e mínimas de 19º C e 20º C.



Na segunda-feira (13), o calor e a alta disponibilidade de umidade favorecem a previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 10 mm. A previsão é de máxima de 35º C e mínima de 22º C. Ao longo dos próximos dias, o céu vai variar entre nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados.



