Avenida Mem de Sá e Rua do Resende ficaram alagadasReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/02/2023 08:04

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu contabilizando os estragos e enfrentando os impactos do temporal de terça-feira (7). A cidade permanece em estágio de mobilização desde a madrugada desta quarta-feira (8) e os cariocas que precisarem sair de casa hoje devem ficar atentos, porque àreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera vão continuar influenciando o tempo. Há previsão de pancadas de chuva moderada a forte para os períodos da manhã e tarde. Com céu variando entre nublado e parcialmente nublado e ventos fracos a moderados, as temperaturas estão em declínio, com mínima de 19°C e máxima de 29°C.



A Zona Norte do Rio foi a região mais afetada pelo temporal de ontem. De acordo com o Centro de Operações (COR), os maiores acumulados de chuva entre às 11h de ontem e às 2h de hoje ocorreram no Grande Méier (157,4 mm); São Cristóvão (135,0 mm); Tijuca (124,0 mm); Saúde (123,4 mm); Penha (122,8 mm); Laranjeiras (108,8 mm); Irajá (102,8 mm); Santa Teresa (102,0 mm); Tijuca/Muda (101,4 mm) e Ilha do Governador (100,4 mm).

O Sambódromo da Marquês de Sapucaí ficou tomado por uma forte correnteza. O barracão do G.R.E.S. São Clemente, em São Cristóvão, sofreu com um alagamento, mas a água não atingiu nenhuma alegoria e nenhuma estrutura montada para o Carnaval deste ano. No mesmo bairro, diversos carros foram levados pela enxurrada, bem como na Avenida dos Democráticos, no Jacarezinho, próximo à Cidade da Polícia. A Avenida Niemeyer e a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foram interditadas.

Também foram registrados 117 bolsões d'água; 20 alagamentos; cinco quedas de árvore, sendo uma delas sobre fiação; além de quatro quedas de estruturas de alvenaria e um deslizamento. Ainda na noite de ontem, a chuva afetou a circulação dos ônibus no corredor Transcarioca do BRT. Na manhã desta quarta-feira, segundo a Mobi Rio, que administra o sistema, a operação segue normal, mas há interdição da passagem subterrânea que liga a estação Morro do Outeiro ao terminal Centro Olímpico, por conta de alagamento.



O município do Rio chegou a ficar em estágio de alerta, que é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes chegou a pedir para que a população evitasse se deslocar neste período.

De acordo com o sistema Alerta Rio, entre quinta-feira (9) e o sábado (11), o céu vai variar entre nublado e parcialmente nublado, com ventos fracos a moderas e podem ocorrer pancadas de chuva durante os períodos da tarde e noite, com trégua somente no domingo (12). A máxima prevista para amanhã é de 30º C e a mínima de 18º C. Na sexta-feira (10) e sábado, as máximas ficam, respectivamente, em 31º e 33ºC, e as mínimas em 18º C e 19º C. No domingo, os termômetros podem registrar 34º C e mínima de 20º C.