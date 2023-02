Prédio do Arquivo Nacional - Divulgação

Publicado 08/02/2023 14:30 | Atualizado 08/02/2023 14:41

Rio - Parte significativa da história do Brasil corre risco de ser danificada a ponto de se perder. É o que acontece com milhares de peças raras - muitas, únicas - que estão armazenadas no prédio do Arquivo Nacional, na Região Central do Rio. A chuva que castigou o Rio de Janeiro na última terça-feira (7), por exemplo, inundou a área onde estão imagens feitas por Marc Ferrez, fotógrafo amigo do imperador D. Pedro II, que registrou imagens da família imperial e do Rio de Janeiro do século XIX.

Vídeo mostra o sétimo andar do prédio do Arquivo Nacional, no Centro, inundado pela chuva dessa terça-feira (7). Nesse mesmo andar, guardam-se peças raras, como imagens feitas por Marc Ferrez, fotógrafo amigo de D. Pedro II.

Uma fonte que preferiu não se identificar denunciou ao DIA que, em um dos blocos do prédio, o bloco F, edifício dos anos 1970 que dá para as ruas General Caldwell e Azeredo Coutinho, originalmente concebido para abrigar áreas de trabalho, hoje serve principalmente como área de depósitos de documentos. Apesar de ter passado por uma reforma durante a pandemia para mitigar riscos de incêndio, sofreu um incêndio no térreo, no início de 2022.

Datado desta terça-feira, um vídeo mostra algumas salas do sétimo andar do edifício, que a exemplo de outras áreas - incluindo depósitos - também foram invadidas pela água. Segundo a fonte, há pelo menos 10 anos, o local sofre assim, quando há uma grande chuva. Neste mesmo sétimo andar, por exemplo, está armazenado o acervo do jornal Correio da Manhã, do qual o Arquivo Nacional guarda cerca de 2 milhões de fotografias.

O relato é que servidores têm sofrido com a falta de condições mínimas de trabalho. Desde terça, os quatro blocos do complexo tombado pelo Iphan, que já foram a antiga Casa da Moeda, estão sem água e refrigeração.

A ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweke, e a Diretora-Geral, Ana Flávia Magalhães Pinto, visitaram, no final de janeiro último, a sede do Arquivo Nacional e tiveram acesso a alguns depósitos durante a visita, tendo sido informadas da necessidade de obras e do risco ao acervo. Contudo, como já dito, esses problemas vêm de longa data.

A reportagem tentou entrar em contato com o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, como também com Leandro Esteves de Freitas, Superintendente interino de Planejamento e Gestão, mas não obteve contato até o fechamento dessa reportagem.