Susana Naspolini morreu em outubro de 2022 por causa de um câncer nos ossos da bacia - Divulgação

Publicado 08/02/2023 19:44 | Atualizado 08/02/2023 19:55

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (8), em discussão única, um projeto de resolução que concede a Medalha Tiradentes post mortem à jornalista Susana Naspolini, que morreu em outubro do ano passado devido a um câncer ósseo

A proposta foi elaborada pela deputada Franciane Motta (União). Segundo a Alerj, o texto será promulgado pelo presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacellar (PL) e publicado no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

"Susana Naspolini era uma das repórteres mais populares da TV Globo. Ela se envolvia com os entrevistados e com as pautas. Para mostrar uma ciclovia esburacada, por exemplo, andava de bicicleta – ou até de velocípede – pelo local. Tomava café e comia bolo com os moradores. Vestia sua bota para entrar em um córrego que precisava de dragagem. Dirigia carro por uma via cheia de lama. Subia na árvore, entrava no matagal. Tudo para mostrar a realidade do povo fluminense – que sempre a acolhia com carinho e alegria", ressaltou Franciane.

Jornalista natural de Criciúma, em Santa Catarina, Susana deixou sua marca no telejornalismo comunitário da TV Globo Rio, principalmente no quadro RJ Móvel, do RJ1. Trabalhava no Grupo Globo desde 2002 e ganhou muita popularidade no Grande Rio devido à forma divertida de interagir com os moradores e cobrar às autoridades por soluções para os problemas comunitários.