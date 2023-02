Gabriel Monteiro passa por duas audiências de instrução nesta quarta-feira (8) - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia / Arquivo

Publicado 08/02/2023 18:58



Rio - O ex-vereador Gabriel Monteiro compareceu em suas duas primeiras audiências de instrução na 34ª Vara Criminal da Capital, na tarde desta quarta-feira (8). As sessões estavam previstas para iniciar às 15h, no entanto, houve atraso e foram iniciadas após às 17h30. Ele responde por crimes de estupro , violação sexual mediante fraude e assédio sexual contra seus ex-assessores . Até às 19h as audiências estavam em andamento.

Monteiro chegou ao Tribunal de Justiça escoltado por policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A mulher que o acusa de estupro em um boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, também esteve presente em uma das audiências. Para preservar sua identidade, a moça evitou expor o rosto e foi direcionada para uma sala isolada.

O youtuber está preso na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, que integra o presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, desde o dia 9 de novembro, quando foi transferido. Ele teve o primeiro mandado de prisão expedido pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, que aceitou a denúncia do Ministério Público sobre o crime de estupro que ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, uma jovem, de 23 anos, afirmou que conheceu Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, e teria ido com ele para a casa de um amigo, no Joá, na Zona Sul.

Segundo a vítima, no local, Gabriel teria usado de violência para fazer sexo com ela, inclusive mostrando uma arma, empurrando-a na cama, segurando seus braços e desferindo tapas no rosto da vítima. Ele também teria forçado a relação sexual sem usar preservativo, apesar dos apelos da mulher.