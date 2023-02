Quatro suspeitos ainda estão foragidos - Divulgação

Quatro suspeitos ainda estão foragidosDivulgação

Publicado 08/02/2023 18:11 | Atualizado 08/02/2023 18:23

Rio - O Disque Denúncia divulgou, na tarde desta quarta-feira (8), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que busca encontrar quatro suspeitos de sequestrar e matar o bombeiro Wagner Luiz Melo Bonin, de 42 anos, em novembro do ano passado.

O cartaz pede informações sobre a localização de Gabriel Vitor Ribeiro de Andrade, o Macumbinha ou Biel, 25, Marlon Henrique Silva de Freitas, o Cabeludo ou Belão, 25, Carlos Vinícius de Jesus da Silva, o VN ou Damanga, 21, e de Daniel Luiz da Silva, o DN ou Rei Leão, 39.

Segundo as investigações, Cabeludo, Damanga e Rei Leão são chefes do tráfico de drogas na Comunidade da Jaqueira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Outros dois suspeitos, identificados como Washington Rogério Magalhães Braga, o Bambam, e Brayan Luca Fernandes da Costa e Silva, o BR ou Russão, foram presos em novembro de 2022.

Ele pretendia enviar as imagens para a Polícia Militar. Mas foi abordado por bandidos, que encontraram os registros. O major foi então sequestrado e submetido ao "tribunal do tráfico", que ordenou a sua execução O Ministério Público denunciou os seis envolvidos e os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti. A Polícia Civil continua as buscas pelos foragidos e solicita que informações sobre o crime ou a localização dos suspeitos sejam repassadas ao Disque Denúncia.Central de atendimento: (021) - 2253 11770300-253-1177WhatsApp: (021) - 99973 1177Aplicativo: Disque Denúncia RJO anonimato é garantido.