Major dos Bombeiros Wagner Bonin foi sequestrado e mortoReprodução/Redes sociais

Publicado 08/02/2023 15:37 | Atualizado 08/02/2023 15:53

Rio - A Polícia Civil indiciou seis traficantes pela morte do major do Corpo de Bombeiros, Wagner Luiz Melo Bonin, de 42 anos. Em novembro do ano passado, o militar foi sequestrado e assassinado no bairro de São Matheus, em São João de Meriti. O corpo dele foi encontrado carbonizado dentro de um carro na Pavuna, Zona Norte do Rio.

Os indiciados são:

- Washington Rogério Magalhães Braga, o Bambam, preso em novembro;

- Brayan Luca Fernandes da Costa e Silva, o BR ou Russão, preso em novembro;

- Gabriel Vitor Ribeiro de Andrade, o Macumbinha ou Biel, apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Jaqueira, em São João de Meriti;

- Marlon Henrique Silva de Freitas, o Cabeludo ou Belão, apontado como uma das lideranças do tráfico na comunidade da Jaqueira;

- Carlos Vinícius de Jesus da Silva, o VN ou Damanga, apontado como uma das lideranças do tráfico na comunidade da Jaqueira;

- Daniel Luiz da Silva, o DN ou Rei Leão, apontado como uma das lideranças do tráfico na comunidade da Jaqueira.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Wagner morava há mais de 40 anos na região e estava cansado de ser abordado por traficantes armados. No dia do crime, ele fotografou barricadas no bairro com objetivo de denunciar à polícia.

O bombeiro, no entanto, foi abordado e sequestrado pelos criminoso, que acessaram o celular da vítima e encontraram as imagens. Com isso, ele foi submetido ao "tribunal do tráfico" da comunidade e assassinado brutalmente

Os traficantes Bambam e Russão já foram presos pela morte do major. Já os outros quatro suspeitos seguem foragidos. Segundo a investigação da DHC, os indiciados exercem o domínio da região e possuem poder de decisão sobre os outros integrantes da organização criminosa na comunidade.

O Ministério Público denunciou os seis envolvidos e os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti. A Polícia Civil continua as buscas pelos foragidos e solicita que informações sobre o crime ou a localização dos suspeitos sejam repassadas ao Disque Denúncia.

Central de atendimento do Disque Denúncia: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) 99973-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ