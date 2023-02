Hiago Oliveira Naiff Ferreira foi preso suspeito de integrar quadrilha especializada em golpes bancários - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 08/02/2023 20:49

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prenderam, nesta quarta-feira (8), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em golpes em agências bancárias em Queimados, na Baixada Fluminense.



Segundo as investigações, Hiago Oliveira Naiff Ferreira abordava clientes de bancos na Região Metropolitana do Rio, a maioria idosos, fingindo estar ali para ajudar. O suspeito, então, manejava a conta da vítima, tendo acesso a cartões e senha. Posteriormente, com as informações obtidas, Hiago sacava valores das contas dos lesados.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). O preso foi levado para a sede da DPCA, em Niterói, e já está à disposição da Justiça.