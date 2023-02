Agentes prenderam duas mulheres e um homem que estavam em posse de dinheiro falsificado - Divulgação

Publicado 08/02/2023 19:59 | Atualizado 08/02/2023 20:30

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (8), três pessoas envolvidas em um esquema de falsificação de dinheiro em cidades da Baixada Fluminense e na Região Serrana. Os mandados de prisão fazem parte da operação Torniquete, que mira quadrilhas especializadas no crime que atuam em Nova Iguaçu, Nilópolis, Itaguaí e Petrópolis.



De acordo com a PF, duas mulheres e um homem foram presos com cédulas de reais adulteradas ou contrafeitas. Além do material falsificado, também foram apreendidos aparelhos de celular.

O caso teve início a partir de informações de inteligência e cruzamentos de dados obtidos pelas equipes da PF. A junção das informações levou os policiais à identificação de locais e pessoas vinculadas ao esquema criminoso.

Após a prisão em flagrante, os suspeitos foram levados para o presídio, onde aguardam a audiência de custódia. A falsificação, fabricação ou alteração de papel-moeda é crime com pena de até 12 anos de prisão.



Segundo a PF, a designação “torniquete” faz alusão ao dispositivo de interrupção de fluxo sanguíneo associado à repressão contra a circulação de cédulas falsas no sistema monetário nacional.