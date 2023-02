Uma pistola, munições, rádio comunicador e drogas foram apreendidas - Divulgação

Publicado 08/02/2023 18:41 | Atualizado 08/02/2023 18:49

Rio - Um homem, suspeito de pertencer à facção Comando Vermelho, morreu depois de um confronto com policiais militares na tarde desta quarta-feira (8) no Morro do Fubá, em Cascadura, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para checar informações provenientes do Disque-Denúncia sobre a presença de criminosos armados na comunidade. De acordo com o comando do batalhão, os agentes foram recebidos a tiros quando entraram na região.

O fato iniciou um confronto na localidade. Depois que o conflito terminou, os policiais encontraram o corpo do suspeito ferido. Ainda de acordo com a PM, o homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

Na ação, uma pistola, um carregador, cinco munições, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas. A ocorrência ficou a cargo da 29ª DP (Madureira).