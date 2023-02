Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Fotos: Divulgação

Publicado 08/02/2023 18:01

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) prenderam, nesta terça-feira (7), um homem, de 29 anos, por descumprimento de medidas protetivas. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, em março do ano passado, o autor ameaçou sua ex-companheira. Na ocasião, a Justiça decretou medidas protetivas em favor da vítima. Apesar disso, cerca de dois meses depois, o acusado enviou diversas ameaças para a ex por meio de um aplicativo de mensagens.

Com base em um trabalho de inteligência, os agentes localizaram e prenderam o homem na casa de parentes, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. As identidades do acusado e da vítima não foram divulgadas.