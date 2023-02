Rio de Janeiro

Seop remove 39 veículos enguiçados e presos em buracos após fortes chuvas no Rio

A equipe do Rio+Seguro também ajudou na retirada de um veículo, com duas pessoas no interior dele, que tinha caído dentro de uma cratera em Copacabana

Publicado 08/02/2023 16:15