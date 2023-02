Comunidade vive um momento de tensão com intenso tiroteio - Redes Sociais

Comunidade vive um momento de tensão com intenso tiroteio

Publicado 08/02/2023 16:04 | Atualizado 08/02/2023 17:01

Rio - Um policial militar lotado no 18º BPM (Jacarepaguá) foi baleado durante um confronto com criminosos na tarde desta quarta-feira (8), na Comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM realizavam policiamento pela comunidade quando um grupo armado atirou contra os policiais, o que deu início ao confronto.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o intenso tiroteio.

BALA VOANDO NA COMUNIDADE SANTA MARIA EM JACAREPAGUÁ pic.twitter.com/CQL35OSJGW — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) February 8, 2023

No confronto, um policial, que não teve a identidade revelada, foi atingido na perna. Ele foi socorrido e levado até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A PM ressaltou que equipes do 18º BPM e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) seguiram em reforço ao policiamento na região.

Por causa do confronto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Centro Municipal de Saúde (CMS) Santa Maria acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o seu funcionamento.



Já o CMS Newton Bethlem e a Clínica da Família Gerson Bergher mantiveram o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

Também questionada, a Secretaria Municipal de Educação respondeu que em três unidades na área de Santa Maria o turno foi encerrado mais cedo e os alunos saíram em segurança.