Segundo o Sistema Alerta Rio, um núcleo de chuva está atuando na Grande Tijuca e Centro de forma estacionáriaArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 08/02/2023 21:38 | Atualizado 08/02/2023 21:39

Rio - Após a forte tempestade que atingiu a cidade do Rio neste terça-feira (07), voltou a chover com grande intensidade em bairros da Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (08). De acordo com o Centro de Operações, os bairros de Vila Isabel, Grajaú, Tijuca e São Cristóvão foram os mais atingidos nas últimas horas. Em São Cristóvão, entre 20h e 20h15, choveu 7,6 mm na região, e no Grajaú choveu 4,2 mm.

Segundo o Sistema Alerta Rio, um núcleo de chuva está atuando na Grande Tijuca e Centro de forma estacionária. Há previsão de chuva moderada a fraca, principalmente no Grajaú e São Cristóvão, nas próximas horas.

Apesar do curto período de chuvas, bolsões d'agua se formaram na Rua Campo de São Cristóvão, na altura da Praça Padre Cícero, na Rua José do Patrocínio e na Rua Visconde de Santa Isabel, altura da rua Barão de São Francisco. A Comlurb foi acionada e já atua no escoamento das águas.

A cidade do Rio permanece em estado de mobilização desde as 01h30 desta quarta-feira, devido às condições do tempo. Neste terça-feira, município chegou ao estado de alerta, que é o quarto de uma escala de cinco, devido aos transtornos causados pelas chuvas.