Deslizamento aconteceu na Chácara do CéuDivulgação / Mário Moscatelli

Rio - "Ela estava me falando que tinha alguns vazamentos no telhado da casa e de repente só escutei maior barulhão, escutei os gritos dela pedindo ajuda, socorro". O relato assustador é de Francisco Edson Ferreira Costa Filho, pai da menina Ayla Sophia, de 2 anos, que morreu soterrada nesta terça-feira (8), no Morro da Chácara do Céu, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Em entrevista ao 'RJTV', da Rede Globo, ele revelou que não estava em casa durante o temporal e que falava com a mulher no telefone quando houve o trágico desabamento.

De acordo com Francisco Edson, ele saiu às pressas do trabalho e correu para casa. "Assim que eu cheguei, eu desmaiei, quando vi aquele tanto de lama em cima da minha filha. Não tive reação nenhuma. Foi muito ruim, doloroso, não desejo isso pra ninguém. Principalmente ela que era nosso xodó, nossa alegria. Não tem explicação para o que estou sentindo. É muito triste isso", relembrou, chorando.

A mãe, que estava com a criança, teve ferimentos leves e conseguiu correr para pedir ajuda. Os vizinhos ainda tentaram retirar Ayla dos escombros, mas não conseguiram. A família havia se mudado para a residência há apenas três dias e tinha acabado de conseguir o dinheiro para dar entrada na compra da casa. O restante do valor seria parcelado.

"Foi um cenário de totalmente destruição, desespero, tanto da família e dos moradores. Fizemos o que a gente podia fazer, infelizmente houve essa fatalidade", lamentou o vizinho que tentou socorrer a criança Bruno Ferreira, ao 'RJTV'.

Com a chegada do Corpo de Bombeiro da Tijuca e do Alto da Boa Vista, a menina foi retirada sem vida dos escombros da casa.

O imóvel onde eles estavam morando era pequeno, tinha apenas quatro cômodos e ficava entre as comunidades Chácara do Céu e Morro da Cruz. Somente o quarto ficou de pé. Além do local do acidente, outras duas casas foram interditadas na região. Uma delas é do avô da vítima, que mora com o filho de 21 anos.

Na manhã desta quarta-feira (8), a família esteve no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo da menina, que foi sepultada à tarde no Cemitério do Catumbi.