Deslizamento aconteceu na Chácara do Céu - Divulgação / Mário Moscatelli

Deslizamento aconteceu na Chácara do CéuDivulgação / Mário Moscatelli

Publicado 07/02/2023 22:11

Rio - Uma criança, de 2 anos, morreu na noite desta terça-feira (7) em um desabamento que aconteceu na casa em que estava no Morro da Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Alto da Boa Vista foram acionadas para a Rua Tenente Marques de Sousa para prestar socorro à vítimas de um desabamento em uma residência. Chegando ao local, os militares encontraram a menina, que não teve a identidade revelada, já em óbito.

A corporação não registrou mais vítimas no desabamento. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 170 ocorrências relacionadas às chuvas já foram atendidas nesta terça-feira (7) em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores, alagamentos, inundações, e salvamentos de pessoas.



"Agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as Prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal - o que ainda não aconteceu", diz a nota.



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas para as regiões em caso de riscos.



A Defesa Civil Estadual informou que a capital, a Baixada Fluminense, as regiões Metropolitana, Serrana e as Baixadas Litorâneas apresentam risco hidrológico e alto e muito alto, neste momento. Já o risco geológico é alto e muito alto o risco geológico nas regiões Metropolitana, Serrana e nas Baixadas Litorâneas.



Cidade em estágio de alerta

O Centro de Operações Rio (COR) anunciou que a cidade do Rio entrou em estágio de alerta às 20h desta terça-feira (7) devido a registro de chuva acima de 25mm/15min nas estações Jardim Botânico (30,4 mm), Vidigal (26,8 mm) e Tijuca/Muda (25,8 mm).

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva mais intensos seguem atuando nas regiões no entorno do maciço da Tijuca, ocasionando chuva muito forte nestas regiões na última hora. A tendência é de permanência deste cenário na próxima hora.



O Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. É a primeira vez que a cidade entra no estágio desde 1º de abril de 2022.