Muitos veículos estavam enguiçados e outros caídos em buracos e crateras que se abriram nas ruas da cidadeDivulgação/Seop

Publicado 08/02/2023 16:15 | Atualizado 08/02/2023 16:29

Rio - Depois das fortes chuvas desta terça-feira (7), os agentes da Secretaria de Ordem Pública entraram em ação para ajudar no ordenamento da cidade e auxiliar as pessoas que ainda tinham seus veículos parados nas ruas. Ao todo, 39 foram removidos pela equipe da Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboques (GFer) e levados para locais seguros, desobstruindo as vias e dando fluidez no trânsito. Muitos deles estavam enguiçados e outros caídos em buracos e crateras que se abriram nas ruas da cidade.

A equipe do Rio+Seguro também ajudou na retirada de um veículo, com duas pessoas no interior dele, que tinha caído dentro de uma cratera na Rua Aires Saldanha, em Copacabana. O carro foi amarrado ao da guarnição e puxado para fora a fim de evitar um acidente maior.

"A gente enfrentou um desafio diante dessas chuvas que fizeram com que a cidade entrasse em estágio de alerta e, por isso mesmo, intensificamos os trabalhos das equipes operacionais de rua. Então, além do time técnico da Defesa Civil com as vistorias das ocorrências, nós também acionamos os guardas municipais, principalmente os agentes que trabalham no trânsito para proporcionar maior fluidez aos veículos, e também os operadores dos reboques. Muitos carros ficaram enguiçados ou impedidos de se deslocarem por conta de buracos nas vias e de ocorrências causadas pelas chuvas, então nós mobilizamos os nossos reboques para auxiliar essas pessoas a se locomoverem para desobstruir vias", afirmou o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

"Foi fundamental pra cidade amanhecer sem nenhum tipo de impedimento causado por veículos enguiçados. Foi uma ação operacional importante e a gente segue nas ruas trabalhando sempre para que a cidade funcione no seu estágio de normalidade", completou



Desde ontem, a Seop e Guarda Municipal empregaram 364 agentes e 92 viaturas para auxiliar a população que estava se deslocando para suas casas ou aguardando a chuva dar uma estiada.