Doutores da Alegria no HMulherDivulgação

Publicado 08/02/2023 15:43

Rio - O Carnaval chegou mais cedo ao Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart (HMulher), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta terça-feira (7), o cortejo 'Carnaval da Orquestra Circônica', que integra o projeto Doutores da Alegria, percorreu corredores e enfermarias da unidade, entoando as tradicionais marchinhas populares.

O volume era cuidadosamente modulado aos ouvidos sensíveis de quem acabava de chegar ao mundo às vésperas da festa do Momo. E já que o ambiente era uma maternidade, não faltou um das marchinhas mais queridas do povo: 'Mamãe eu quero'.



Colaboradores e pacientes participaram do abre-alas carnavalesco, cantando e dançando pelos espaços da unidade, acompanhando a Orquestra Circônica.