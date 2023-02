Fluxo elevado de chuva no Guandu forçou redução na produção de água tratada pela Cedae - Leonardo Ripamento/Cedae

Fluxo elevado de chuva no Guandu forçou redução na produção de água tratada pela Cedae Leonardo Ripamento/Cedae

Publicado 08/02/2023 15:00 | Atualizado 08/02/2023 15:58

Rio - As fortes chuvas que caíram na cidade do Rio, nesta terça-feira (7), devem impactar no fornecimento de água em bairros da Zona Oeste. De acordo com a Iguá, empresa responsável pela distribuição da água na região, pontos altos na Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, terão redução na pressão para que o controle de qualidade seja feito.

Com o fluxo elevado na Estação de Tratamento de Águas (ETA) do Rio Guandu, a Cedae precisou reduzir a produção de água tratada, o que impactou diretamente na distribuição feita pela Iguá nos bairros citados. Por conta dessa redução e também das chuvas, a empresa informou também que as Unidades de Tratamento Rio Grande (Jacarepaguá) e Sacarrão (Vargem Grande) estão fora de operação.

Segundo a Iguá, a captação e a produção de água serão normalizadas assim que os rios voltarem às condições normais e o fornecimento de água retornar a sua totalidade. O envio da água tratada será reestabelecido gradativamente. "conforme o tempo de pressurização da rede", explicou a empresa por meio de nota.



Em nota, a empresa ainda lamentou os transtornos que podem ser causados e reforçou que, caso necessário, disponibilizará caminhões pipa para locais emergenciais como hospitais, clínicas e UPAs.

Por fim, a empresa também pediu o uso consciente de água aos moradores dos bairros afetados pela redução no fornecimento. "A companhia reitera ainda a necessidade do uso consciente da água nesse período".