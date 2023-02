Gizelle, de 22 anos, morreu vítima de um deslizamento de terra - Redes sociais

Gizelle, de 22 anos, morreu vítima de um deslizamento de terraRedes sociais

Publicado 08/02/2023 14:59 | Atualizado 08/02/2023 16:20

Rio - Gizelle Martins, de 22 anos, morreu vítima, na noite desta terça-feira (7) de um deslizamento de terra, que fez com que sua residência desabasse, na Comunidade da Coruja, em Neves, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Gizelle estava em casa no momento em que um muro caiu e a soterrou. De acordo com o relato de Jamilly Barbosa, irmã da vítima, nas redes sociais, ela ficou soterrada por terra e escombros por cerca de 40 minutos e não sobreviveu.



A irmã da vítima ainda fez um apelo nas redes sociais para pedir ajuda com os custos do funeral e para as despesas da família, que perdeu tudo. "A situação é muito triste, perdemos tudo e estamos fazendo o orçamento do funeral dela [da Gizelle], quem puder estar ajudando com qualquer coisa, roupa, comida, e dinheiro para enterro, me procure", pediu.



Além disso, Jamilly também publicou que a família estava procurando uma nova casa para morar, já que a antiga foi destruída.

Chuva deixa mais vítimas

Um idoso, identificado como José Sirlei Carvalho Dinos, de 81 anos, morreu nesta quarta-feira (8) , após ser vítima de desabamento de uma varanda no Morro Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio. O idoso chegou a ser encaminhado com vida para Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. O desabamento aconteceu ontem, durante as chuvas, por volta das 20h.

Na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, o jovem Haroldo Júnior foi atingido por um raio, por volta das 16h, na Alameda Praia de Jaconé, no bairro Vilatur.