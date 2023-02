Desabamento no Catete causado pelas fortes chuvas - Reprodução

Rio - Um idoso, identificado como José Sirlei Carvalho Dinos, de 81 anos, morreu nesta quarta-feira (8), após ser vítima de desabamento de uma varanda no Morro Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio. É a segunda morte registrada, em 24h, devido à forte chuva que caiu no Rio de Janeiro nesta terça (7).

O idoso chegou a ser encaminhado com vida para Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. O desabamento aconteceu ontem, durante as chuvas, por volta das 20h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 20h34 para realizar o resgate de duas pessoas na Rua Pedro Américo. No local, duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Miguel Couto.

Além de José, uma idosa, identificada como Helenita Souza, de 60 anos, se feriu com o desabamento da estrutura causado pelas fortes chuvas. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a subprefeitura da Zona Sul, o subprefeito, Flávio Valle, está no local acompanhando os desdobramentos e oferecendo o suporte necessário para a família da vítima e segurança do local.

