O homem foi preso por agentes da 60ªDP (Campos Elíseos) - Google Street View

Publicado 08/02/2023 15:24 | Atualizado 08/02/2023 15:54

Rio - Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam um dos líderes do tráfico de drogas da comunidade Nova Campinas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, procurado por participar e ordenar roubos de cargas e de veículos na região. Além disso, ele também é acusado de participar de um incêndio a ônibus que deixou 15 mortos em 2006.

O suspeito foi encontrado o na localidade Chácara Rio Petrópolis, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na segunda-feira passada (6). Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão condenatória.

De acordo com a Polícia Civil, o ônibus que seguia do Rio de Janeiro para São Paulo foi roubado e incendiado, na altura da entrada da Rodovia Washington Luiz, na véspera das festas de fim de ano. Segundo os agentes, mais de dez bandidos participaram da ação criminosa. Após roubarem os pertences das vítimas do ônibus, os criminosos espalharam gasolina dentro do coletivo e atearam fogo. Além dos mortos, outras seis pessoas tiveram lesões gravíssimas.

Ainda segundo as investigações, em 2016, o criminoso e outros traficantes atiraram contra policiais militares que faziam patrulhamento na comunidade Nova Campinas.