Família estava morando na casa que desabou há menos de uma semanaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/02/2023 14:58 | Atualizado 08/02/2023 15:16

Os pluviômetros do Méier, São Cristóvão, Penha, Saúde e Laranjeiras registraram chuva acima da média esperada para as respectivas estações em todo o mês, segundo dados analisados entre 1997 e 2022. O primeiro bairro teve 48,9% acima da média esperada, que é de 105,7 mm. No segundo, choveu 33,8% acima, com 135 mm contra 100,9 mm. Na Penha choveu 20,2% acima do esperado para o mês, o que significa que houve 122,8 mm enquanto a média é de 102,2 mm.

Na Saúde choveu 18,5% acima da média prevista para fevereio, onde foram registrados 123,4 mm. A média para a estação é de 104,1 mm. Por fim, em Laranjeiras choveu 3,5% acima, com 108,8 mm registrados contra 105,1mm. "Hoje ainda tem previsão de chuva, que pode vir com intensidade moderada durante a tarde e noite, e podendo ser pontualmente forte. Mas não comparado ao dia de ontem, que teve chuva forte a muito forte em vários pontos da cidade”, disso a meteorologista chefe do Alerta Rio, Raquel Franco.

Previsão do tempo para esta quarta



Antes, a cidade chegou a ficar em estágio de alerta, o quarto de uma escala de cinco. A última vez que o Rio de Janeiro entrou em alerta foi em abril de 2022. Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para hoje é de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados até o período da tarde. A partir da noite, a previsão passa a ser de chuva fraca a moderada em pontos isolados. O município do Rio de Janeiro segue em estágio de mobilização desde 1h30 desta quarta-feira (8). Antes, a cidade chegou a ficar em estágio de alerta, o quarto de uma escala de cinco. A última vez que o Rio de Janeiro entrou em alerta foi em abril de 2022. Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para hoje é de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados até o período da tarde. A partir da noite, a previsão passa a ser de chuva fraca a moderada em pontos isolados.

Mortes na cidade do Rio

Aylla Sophia, de 2 anos, morreu depois que uma casa desabou no Morro da Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. Os bombeiros chegaram a ser acionados para a Rua Tenente Marques de Sousa, às 19h58, mas encontraram a menina já sem vida. No local, uma sirene havia sido acionada às 19h50. No Morro do Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul, José Sirlei Carvalho Dinos foi vítima do desabamento de uma varanda. O idoso chegou a ser encaminhado com vida para Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.