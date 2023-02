Ações são parte do projeto Praia Limpa - Divulgação / Comlurb

Publicado 08/02/2023 16:03 | Atualizado 08/02/2023 16:19

Rio – A Comlurb promove, nesta semana, na Zona Sul do Rio, ações com o objetivo de conscientizar a população a respeito do descarte correto de lixo. Na quinta-feira (9), o trabalho será realizado na Praia de Copacabana, altura do Posto 6, e no sábado (11) ele será feito no Aterro e na Praia do Flamengo, na altura da Rua Paissandu.

A campanha é parte do projeto Praia Limpa e tem a assinatura do grupo Chegando de Surpresa, composto por garis que usam música e dança nas ações de conscientização. A esperança é que, através delas, os banhistas façam uso dos contêineres colocados em toda a orla da cidade e a quantidade de lixo descartado de forma indevida diminua.

Atualmente, existem 2.500 lixeiras plásticas de 240 litros disponíveis na orla, fora as caixas metálicas de grande capacidade, colocadas estrategicamente em alguns pontos. Apesar disso, no último fim de semana, 380 toneladas de resíduos foram registradas nas praias do Rio.

As ações de conscientização foram iniciadas no dia 18 de janeiro, na Pedra do Leme, e acontecem anualmente. Em 2023, já passaram por Ipanema, Arpoador, Leblon, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Piscinão de Ramos e por praias da Ilha do Governador.

Além das ações, como parte do projeto, desde dezembro de 2022 a Comlurb reforça o serviço de limpeza, ampliando a quantidade de garis e aumentando o número de turnos. Ao todo, 600 pessoas trabalham diariamente em até três períodos, incluindo a noite e a madrugada, para retirar o lixo das areias.

Recentemente, o serviço foi incrementado com os novos tratores de praia, que possuem equipamentos acoplados para peneirar e revolver a areia, alcançando 20 centímetros de profundidade e realizando uma limpeza mais minuciosa. O revolvimento, além de ajudar na prevenção de microrganismos, retira resíduos de menor tamanho.