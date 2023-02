Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crimeDivulgação

Publicado 08/02/2023 16:47 | Atualizado 08/02/2023 16:51

Rio - Um homem morreu e outros dois foram presos durante uma ação realizada por policiais do 21º BPM (São João de Meriti) na tarde desta quarta-feira (8) no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A Polícia Militar informou que os policiais foram acionados para o local para atender uma ocorrência que informava sobre a presença de homens armados. De acordo com o comando da unidade, no local, os agentes se depararam com três homens em atitude suspeita, sendo que um deles fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Durante a abordagem, um dos homens teria sacado uma pistola em direção aos agentes, segundo a PM. No entanto, um policial teria percebido e atirou contra o suspeito, que não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a corporação, os outros dois homens foram presos e conduzidos à 64ª DP (São João de Meriti). Duas pistolas e cinco carregador de pistola foram apreendidos. O caso ficou sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).