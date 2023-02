Tablets Detran - Fotos: Victor Hugo Campos/Detran.RJ

Tablets DetranFotos: Victor Hugo Campos/Detran.RJ

Publicado 08/02/2023 18:01 | Atualizado 08/02/2023 18:25

Rio - O Detran.RJ implantou, no início desta semana, tablets para fazer a transferência dos resultados das provas práticas, de forma online, agilizando o processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, os tablets passam a fazer o reconhecimento facial dos candidatos, substituindo a biometria. As 40 áreas de provas práticas do departamento, de todo o estado, já receberam a novidade.

O novo procedimento permite que o candidato aprovado tenha acesso à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de forma digital, em cerca de três dias, no Posto Digital do Detran RJ (no site www.detran.rj.gov.br) ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), da Senatran. O documento físico continuará a ser emitido pelo departamento em 15 dias, em média. A novidade tecnológica será usada também para agilizar outros serviços de Habilitação - como adição e mudança de categoria.

“É a tecnologia trabalhando a favor dos usuários do Detran. Os tablets, além de agilizar todo o processo para quem quer tirar a carteira de motorista, ainda diminuem a possibilidade de fraudes por conta do reconhecimento facial”, explica o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Reconhecimento facial é novidade nas 40 áreas de provas prática Fotos: Victor Hugo Campos/Detran.RJ Uma das mais entusiasmadas com a novidade era a empresária Grace de Oliveira, de 38 anos, moradora do Recreio, que fez a prova para primeira habilitação de moto nesta quarta-feira (8/2), no posto do Detran do Aerotown, na Barra da Tijuca. “Fui aprovadíssima. Estou muito feliz. Adorei a novidade do Detran. O mundo hoje é totalmente digital. Agora, vou ficar de olho no aplicativo para ver quando a carteira será lançada no Posto Digital para começar a passear de moto devidamente legalizada. Esse verão será especial para mim, já com a nova CNH”, comemorou a empresária.

Outro candidato que fez a prova nesta quarta-feira para motocicletas, no posto da Barra, foi o motorista Renato Ribeiro da Silva, de 39 anos, que mora no bairro Colégio. Após concluir o circuito e ser aprovado, Renato comemorou o êxito e a novidade tecnológica implantada pelo Detran.RJ com o uso de tablets.

"Não sabia dessa novidade. Estou achando o máximo. Poderei ter acesso mais rapidamente à carteira, de forma digitalizada. Baixarei logo o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) para ter a minha CNH em mãos mais rapidamente. Parabéns a todos pela iniciativa e pela modernização do processo. Assim que baixar a carteira vou sair pilotando", afirmou Renato.