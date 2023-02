Na foto, familiares e amigos de Felipe Gabriel lamentam sua morte, nesta quarta-feira (08), na Capela 3 do Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio - Cleber Mendes/Agência O DIA

Na foto, familiares e amigos de Felipe Gabriel lamentam sua morte, nesta quarta-feira (08), na Capela 3 do Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do RioCleber Mendes/Agência O DIA

Publicado 08/02/2023 18:26

Rio - O corpo de Felipe Gabriel Silva de Souza, de 16 anos, envolvido no acidente de ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena de Caxias, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (08), às 17h, no Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio. O jovem jogador não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira (7) no Hospital Adão Pereira Nunes, em Sararcuna. No velório, cerca de 70 pessoas, entre amigos e familiares, choraram e lamentaram a partida precoce do rapaz, que tinha o sonho de se tornar profissional.

fotogaleria

Victor Hugo Santos Souza, professor da escolinha 'Bola de Ouro', onde Felipe treinava, revelou que o jovem sabia correr atrás de seus sonhos e que estava indo para Minas Gerais para tentar ser visto. "Essa é uma dor enorme para todos os jogadores, para o treinador e para a família. É insuportável a partida de um menino de 17 anos, cheio de futuro pela frente e sonhos. Estamos hoje chorando a perda dele", contou Victor Hugo.

"Era o sonho dele e de outros meninos da nossa escolinha. É bem comum eles seguirem para copinha do interior para conseguirem ser vistos por alguém, mas infelizmente ocorreu essa fatalidade", completou.

A família preferiu não falar com a imprensa no local e pediu distância para o momento de despedida do rapaz. O velório de Felipe foi marcado pelo silêncio e lágrimas de parentes e amigos, ainda em choque pela perda do jovem jogador.

O acidente, que ocorreu na madrugada do dia 30 de janeiro, deixou outros quatro mortos, Clayton da Silva, de 13 anos, Andrey Viana, Thyago Ramos, ambos de 15, e Diogo Coutinho, de 18. As outras três vítimas que estavam internadas na mesma unidade hospitalar que Felipe já receberam alta. Dentre elas, o jogador Darlan Gonçalves França, 17 anos, que deu entrada no hospital nesta sexta-feira (3), às 14h40, por meios próprios.

"A direção da unidade informou que o paciente chegou com queixa de dor em membro superior direito e com tipoia. Após avaliação e exames, o mesmo foi admitido para internação, com indicação de intervenção cirúrgica. O procedimento cirúrgico aconteceu na tarde do último sábado (4) e ele recebeu alta hospitalar com orientações nesta segunda-feira (6), às 10h50", informou em nota.

O jogador Ícaro Morais Pereira, 16 anos, que deu entrada às 19h02, da última quarta-feira (1ª), transferido do Hospital São Salvador, Além Paraíba (MG) recebeu alta após avaliação médica às 11h20 desta terça-feira (7).

Já o atleta Victor Júnior Silva do Nascimento, 16 anos, segue internado em leito de CTI com acompanhamento conjunto das equipes médicas. Até a última atualização, seu estado de saúde era gravíssimo. Sem previsão de alta. Ele deu entrada na unidade no mesmo dia que Felipe Gabriel, depois de ser transferido a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina (MG).



Além dos adolescentes, outras 25 pessoas ficaram feridas na queda do ônibus da divisão de base do Esporte Clube Vila Maria Helena de uma ponte na BR-116. O veículo voltava com a equipe sub-18 do time, quando o acidente aconteceu. A equipe disputou um torneio na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, no final de semana e retornava para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.