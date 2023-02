O Corpo de Bombeiros, continuam nas buscas dos desaparecidos no naufrágio na Baia de Guanabara no Domingo dia (5). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/02/2023 18:44 | Atualizado 08/02/2023 18:51

Rio - As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram, nesta quarta-feira (8), as buscas pelas duas vítimas ainda desaparecidas do naufrágio na Baía de Guanabara. Os militares haviam paralisado a operação para localizar Fábio Dantas Soares, 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos, no fim da tarde desta terça-feira, por causa da chuva.

A ação de resgate segue desde o fim da tarde do último domingo, quando ocorreu o acidente com a embarcação Caiçara. No naufrágio, estavam no barco 14 pessoas. Seis delas foram resgatadas com vida por outra embarcação que também enfrentava tempestade na Baía de Guanabara. Outras seis vítimas foram encontradas sem vida.

Nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros ampliou a área de buscas e iniciou o trabalho da base da Ilha de Paquetá. O serviço de resgate tem buscas superficiais, subaquáticas com embarcações e sonar, além de monitoramento aéreo com uso de drones.

Segundo os Bombeiros, as buscas também tiveram reforço de equipes em monitoramento terrestre pela orla e costões. Os militares cobrem toda a enseada da Baía de Guanabara.

Vítimas sepultadas



Os corpos das seis vítimas do naufrágio na Baía de Guanabara foram enterrados na tarde desta terça-feira (7). Familiares e amigos de Juliana Gomes de Lana da Silva, de 35 anos, e seu filho, Caio Gomes da Silva, 3 anos, estiveram no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, para se despedir. No mesmo local, às 14h, também foi sepultado o corpo de Everson Costa de Assunção, 45 anos.

Já no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, aconteceu o enterro do casal Evandro José de Sena, 55 anos, e Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos, por volta das 15h30. Até o momento, não há informação sobre o sepultamento do adolescente Eduardo Borges da Silva Correa, de 14 anos.