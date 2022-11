Gabriel Monteiro se entregou à 77ª DP (Icaraí) - Sandro Vox

Publicado 07/11/2022 18:38

Rio – O ex-vereador Gabriel Monteiro foi preso, na noite desta segunda-feira (7), após ter se entregado na 77ª DP (Icaraí). De acordo com a Polícia Civil, Gabriel Monteiro se apresentou na delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Mais cedo, a Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do ex-vereador em um processo por acusação de estupro. A decisão é do Juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio. Gabriel Monteiro virou réu em maio após ser denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em abril, por filmagem feita por ele de relações sexuais com uma adolescente