Técnica de enfermagem é denunciada por usar caneca com referência à Ku Klux Klan - Reprodução

Publicado 07/11/2022 22:50

Rio - A técnica de enfermagem Marília Romualdo do Amaral, do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), no bairro da Saúde, região central do Rio, foi denunciada pela colega de trabalho Rosana Rezende por usar uma caneca com os dizeres 'sou da cuzcuz Klan', em referência à Ku Klux Klan, grupo americano de supremacistas brancos que perseguiam e matavam negros e simpatizantes do movimento por igualdade social.

Rosana, em entrevista ao RJTV, da Rede Globo, contou que relatou à Ouvidoria do HFSE que, antes de formalizar a denúncia, tentou conversar com Marília para fazer com que ela mudasse de ideia e parasse de usar o objeto com o símbolo da organização racista.

"Perguntei a ela se ela tinha ciência do que representa a Ku-Klux-Klan, uma organização terrorista criada por ex-soldados confederados com o objetivo de perseguir e assassinar negros, mas ela limitou-se a responder que ‘estava brincando’ e que eu teria de respeitar a opinião dela. Marília também me disse que não deixaria de usar a caneca nas dependências do Hospital", afirmou.

Na denúncia, Rosana disse que comunicou a chefia do setor, mas as enfermeiras teriam avisado de que não poderiam tomar partido, apenas se fosse "uma ordem de cima". No final da notificação, a técnica de enfermagem pede para que o caso seja apreciado pela Comissão de Ética no HFSE.

"Me senti muito mal, ofendida, extremamente desrespeitada e ferida em minha existência, como uma mulher negra que sou, ao ver a propaganda da Ku-Klux-Klan", finalizou.