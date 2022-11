Crianças e professores comemoram a convocação do atacante Vinícius Jr. na Escola Paulo Freire - Divulgação

Crianças e professores comemoram a convocação do atacante Vinícius Jr. na Escola Paulo Freire Divulgação

Publicado 07/11/2022 19:37

Rio - O clima de estádio tomou conta da Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Nesta segunda-feira (7), alunos e professores atendidos pelo Instituto Vini Jr. se reuniram para acompanhar o anúncio da lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. Na "sala do Vini", a comemoração foi grande quando o técnico Tite falou o nome do atacante, ex-aluno do colégio.

CONFIRA:

Alunos atendidos pelo Instituto Vini Jr. comemoram convocação do atacante para a Copa do Mundo. #ODia



: Divulgação pic.twitter.com/BlGR8Vk6pq — Jornal O Dia (@jornalodia) November 7, 2022

A escola Paulo Freire foi a primeira a receber o Centro de Tecnologias Educacionais Base, um polo de inovação criado para atender as escola públicas. O CT Base também está funcionando em outras duas escolas: uma na cidade do Rio de Janeiro e outra em Rio Preto, em Minas Gerais. Até o fim da Copa do Mundo, o instituto planeja atuar em um total de seis escolas por todo o Brasil.

"Estou muito feliz em ver o Vini conquistando tanta coisa com o talento e o trabalho dele. Ele sempre foi um bom aluno, um menino educado e calmo em sala de aula. Vê-lo na Seleção, disputando uma Copa do Mundo, me deixa muito feliz, especialmente por ele ser uma referência para essas crianças aqui na escola e na comunidade", comentou a professora Ana Cristina Pereira dos Santos, ex-professora de Vinícius Jr. na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire.

"Nós vamos torcer muito pelo Brasil e, especialmente, para o Vini, afinal ele estudou aqui na escola e é o nosso ídolo! Estou muito feliz em acompanhar a convocação dele e saber que ele vai representar o nosso país", disse Cristian Couto, de 17 anos, que está no nono ano no colégio.

Centro de Tecnologias Base



Os Centros de Tecnologia Base (CT Base) são polos de inovação inseridos em escolas públicas, que contemplam infraestrutura, métodos e capacitações capazes de instrumentalizar professores e gestores escolares na construção de propostas educacionais inovadoras, tendo a tecnologia como pressuposto para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem.



Aplicativo Base



O primeiro produto educacional desenvolvido pelo Instituto Vini Jr. é o aplicativo Base, uma ferramenta que utiliza a linguagem e o futebol para atrair os alunos. O objetivo é promover uma aprendizagem lúdica e eficiente.



O Base é um software educativo totalmente referenciado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desenvolvido para ser uma ferramenta parceira dos professores. O aplicativo foi criado para ajudar no dia a dia da sala de aula, dando uma dinâmica diferente aos processos de ensino-aprendizagem.