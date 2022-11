Ação envolveu 40 unidades escolares, os grupos de suporte das Coordenadorias Regionais de Educação do Rio de Janeiro, a equipe de Educação Preventiva da Gerência de Proteção Escolar e a Defesa Civil Municipal - Divulgação

Publicado 07/11/2022 18:17 | Atualizado 07/11/2022 20:09

Rio – A prefeitura do Rio realizou, nesta segunda-feira (7), um treinamento com diretores de unidades de ensino e funcionários de escolas localizadas próximo a áreas com risco de deslizamentos e alagamentos sobre como agir em um cenário de fortes chuvas no Rio de Janeiro. As escolas municipais são importantes pontos de apoio para receber provisoriamente a população que reside em locais com riscos de deslizamentos e alagamentos.



De acordo com a prefeitura, cerca de 40 educadores estiveram presentes no treinamento no Centro de Operações Rio (COR), onde conheceram o trabalho de monitoramento da cidade e receberam informações sobre os cinco níveis de estágios operacionais do município, os sistemas de alerta e o acionamento dos pontos de apoio da Defesa Civil.



"Nosso objetivo é criar nas novas gerações a cultura da prevenção. É importante que crianças e adolescentes cresçam com o entendimento dos protocolos de segurança. Por exemplo, se toca uma sirene na comunidade onde ele mora, o que a família deve fazer. Esse jovem que recebe a informação na escola ainda orienta os pais, sendo um multiplicador muito importante na sociedade", disse o chefe-executivo do COR, Alexandre Cardeman.



De acordo com a prefeitura, especialistas do COR detalharam as recomendações à população em cada estágio operacional, o uso de tecnologias e a importância da comunicação com o cidadão. Além disso, apresentaram as ferramentas operacionais do maior centro de monitoramento da América Latina, como os radares, ações de governança e gestão pública para tornar a cidade mais inteligente, entre outros assuntos.



Para a professora Giovana Straioto, de 34 anos, que trabalha no CIEP Dr. Antoine Magarinos Torres Filho, na Tijuca, conhecer o Centro de Operações foi uma experiência muito importante para os educadores.



"Para nós, que somos ponto focal e de apoio, é importante conhecer cada um desses estágios operacionais, como todo esse sistema de monitoramento da cidade funciona. Dessa forma, como professora, dentro da sala de aula, a ideia é replicar as informações que aprendemos nessa reunião com o COR. Vamos orientar as crianças em relação ao tempo na cidade, principalmente em relação às chuvas. E, como gestora, essa reunião nos ajuda na organização e planejamento de apoio à comunidade que a gente atende, o Borel”, disse a professora.



Em vários estabelecimentos de ensino públicos, moradores se protegem enquanto a Prefeitura do Rio realiza ações integradas para mitigar os impactos dos eventos causados pelos grandes acumulados de chuvas. No Centro de Operações Rio, são realizadas ações de planejamento, simulados e atividades estratégicas com as equipes e participação da população e da sociedade civil.



Para a servidora Soraya Dias, de 59 anos, que atua no Ciep Assis Chateaubriand, em Vila Isabel, a importância vai além da sala de aula. "Pelo acesso que nós temos dentro da comunidade, por sermos moradores, é muito relevante o que está acontecendo aqui, pois a maioria da comunidade tem um apego à casa onde vive e uma resistência grande para buscar um local de apoio. Com esse conhecimento, passamos uma segurança maior quando pedirmos para buscarem os locais de apoio. Dessa forma, a gente consegue salvar vidas, e esse é o principal objetivo"



A ação envolveu 40 unidades escolares, os grupos de suporte das Coordenadorias Regionais de Educação do Rio de Janeiro, a Equipe de Educação Preventiva da Gerência de Proteção Escolar, a Defesa Civil Municipal e o Centro de Operações Rio.

Governo do estado realiza exercícios simulados de desocupação em cerca de 200 escolas

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizaram, nesta segunda-feira (7), simulados de desocupação em cerca de 200 escolas. De acordo com a secretaria, a atividade contemplou 117 unidades estaduais e 83 municipais, distribuídas por todo o estado.



Segundo a Sedec-RJ, cerca de 56 mil pessoas, entre alunos, professores, funcionários e diretores, foram beneficiados pela ação. O treinamento contou com orientações sobre prevenção e escape em caso de acidentes diversos e incêndios.



"A comunidade escolar é disseminadora de informações e pode ajudar a reforçar a importância da cultura de prevenção na sociedade. A ação também reforça a integração entre os órgãos, aprimorando a resposta a desastres diversos", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.



Todas as Regionais de Defesa Civil Estadual, assim como todos os Grupamentos e Destacamentos de Bombeiro Militar foram empenhados no Exercício Simulado.