Marcos Paulo Jesus do Nascimento, 45 anos, foi morto a tiros em bar em Piedade após comemorar acesso do Vasco - Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2022 19:40 | Atualizado 07/11/2022 20:05

Rio - A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (7), que está investigando a morte de Marcos Paulo Jesus do Nascimento, de 45 anos, que levou um tiro durante ataque em um bar da Piedade, Zona Norte do Rio . Ele assistia a partida entre Vasco e Ituano no estabelecimento quando foi atingido. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

De acordo com a corporação, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar a morte de Marcos. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato. Uma testemunha relatou na internet que dois homens utilizando um fuzil desembarcaram de um carro e dispararam cerca de dez tiros em direção à Marcos, que morreu na hora.

Uma mulher que acompanhava Marcos foi ferida na perna, e uma terceira pessoa também ficou ferida. Ambas foram socorridas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Até o momento, não há informações de identificação, nem do estado de saúde das pessoas atingidas.

Um vídeo que circula na internet mostra momentos após o incidente. Pessoas que frequentavam o bar correm para fora do estabelecimento, enquanto o corpo do homem está no chão.