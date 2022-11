Marcos Paulo Jesus do Nascimento, 45 anos, foi morto a tiros em bar em Piedade após comemorar acesso do Vasco - Foto: Reprodução

Marcos Paulo Jesus do Nascimento, 45 anos, foi morto a tiros em bar em Piedade após comemorar acesso do Vasco Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2022 12:47 | Atualizado 07/11/2022 15:05

Rio - Um homem, identificado como Marcos Paulo Jesus do Nascimento, 45 anos, foi morto a tiros após homens armados atacarem um bar, na madrugada desta segunda-feira (7), na Rua João Pinheiro, no bairro de Piedade, Zona Norte do Rio. Ele assistia a partida entre Vasco e Ituano no estabelecimento quando foi atingido. Outras duas pessoas também ficaram feridas: uma mulher, que acompanhava o homem, foi ferida na perna, e uma terceira vítima. Ambas foram socorridas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações de identificação, nem do estado de saúde das pessoas atingidas.

Um vídeo que circula na internet mostra momentos após o incidente. Pessoas que frequentavam o bar correm para fora do estabelecimento, enquanto o corpo do homem está no chão.

Uma testemunha relatou na internet que dois homens utilizando um fuzil desembarcaram de um carro e dispararam cerca de dez tiros em direção à Marcos, que morreu na hora.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, militares do 2º GBM (Méier), foram acionados por volta das 23h45 para verificarem um homem baleado no bar Show de Bola, naquele endereço. Ao chegarem no local, constataram a morte de Marcos.

A Polícia Militar informou que agentes do 3ºBPM (Méier) realizavam um patrulhamento na região quando foram informados por pedestres sobre um disparo de arma no bar. A área foi isolada e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital. A corporação acrescentou que recebeu informação de uma segunda pessoa ferida, que deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho.

Procurada, a Polícia Civil não deu detalhes sobre a investigação do crime.