Cozinha Solidária da ONGReprodução

Publicado 08/02/2023 14:32 | Atualizado 08/02/2023 16:02

ONG Ação da Cidadania está fazendo um mapeamento de entidades para realizar a doação de duas mil cestas básicas e dois mil kits de higiene e limpeza para vítimas da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro, na última terça-feira (7). A previsão é que as entregas sejam realizadas ainda esta semana para as comunidades do Jacarezinho e Manguinhos, além dos municípios de São Gonçalo e Itaguaí.

Nesta quarta-feira (8), mil refeições preparadas pela Cozinha Solidária da instituição serão distribuídas no Jacarezinho e em bairros de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo, totalizando 1,7 tonelada de alimentos. A ação faz parte da campanha "Emergências", lançada pela Ação da Cidadania em 2021 e que já enviou doações para os estados do Maranhão, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco.

A Cozinha Solidária da ONG distribuiu uma tonelada de alimentos na manhã desta quarta-feira (8). A estimativa para a tarde de hoje, segundo a Ação, é que sejam entregues 700kg de comida e 275 litros de água.



História da ONG

Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza.

A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou em um grande movimento social no Brasil. Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais. Hoje, a instituição atende 3.000 entidades pelo Brasil e 300 só no Rio de Janeiro.

