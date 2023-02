Cozinha da ONG ficou inundada pela chuva e diversos alimentos e maquinário foram estragados - Divulgação / Rio de Paz

Publicado 08/02/2023 13:53 | Atualizado 08/02/2023 16:04

Rio - A ONG Rio de Paz iniciou nesta quarta-feira (8) uma campanha urgente de arrecadação de alimentos para os moradores do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, comunidade onde está localizada a instituição. A região foi uma das mais afetadas pelas chuvas que caíram na cidade durante a terça-feira (7) e, devido ao temporal, a sede da organização ficou inundada, destruindo os mantimentos que seriam usados para preparar quentinhas para serem distribuídas à população do local.



Em meio aos prejuízos, a ONG, por meio de nota, fez um apelo, pedindo o apoio dos cariocas para conseguir garantir a alimentação dos mais necessitados que vivem na favela.



"Toda quarta-feira fazemos em nossa cozinha as quentinhas e doamos aos moradores, mas hoje eles ficarão sem essa comida. Precisamos de ajuda para continuar ajudando as pessoas de lá", disse o comunicado.



As contribuições em dinheiro podem ser feitas por Pix, através da chave PIX@RIODEPAZ.ORG. Para doar alimentos diretamente à instituição, é preciso entrar em contato com antecedência e combinar de entregar os donativos na Rua Engenheiro Gil Mota, 6, um dos acessos à comunidade.

Além dos mantimentos, a organização também está arrecadando eletrodomésticos, móveis, materiais de limpeza e roupas, que serão destinados aos moradores que tiveram as casas invadidas pela água.

Lucas Louback, coordenador de projetos da Rio de Paz, detalhou a situação vivida pelos moradores da comunidade devido aos impactos do temporal.



"O Jacarezinho é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, aqui vivem dezenas de milhares de famílias. Dentro desse quadro de desigualdade social que vivemos, é uma das comunidades profundamente impactadas pela falta de infraestrutura e de políticas públicas", contou.



Com os prejuízos causados pela chuva, a iniciativa de combate à fome, mantida pela organização, foi interrompida e, em meio ao cenário de destruição na comunidade, a instituição está focada em ajudar as pessoas mais afetadas, que podem chegar a milhares.



"Um dos projetos que realizamos é o de combate a insegurança alimentar. Durante as chuvas que caíram ontem, a favela do Jacarezinho foi extremamente impactada diante da falta de infraestrutura. Tivemos que cancelar nossa distribuição de quentinhas, que aconteceria hoje, beneficiando 300 famílias. Nós estamos dedicando nossos esforços para apoiar as famílias que perderam tudo. A gente estima que de três a cinco mil pessoas foram impactadas com perda de eletrodomésticos, insumos e outros prejuízos", explicou.



Louback conta que o objetivo da campanha não se resume a reformar a cozinha da instituição, mas também a dar suporte aos moradores que perderam tudo e precisam reconstruir as casas onde moravam e precisam de doações.



"Estamos dentro desse quadro também, nossa cozinha foi inundada, perdemos maquinário, insumos e alimentos que usaríamos para fazer a comida de hoje, então estamos começando uma campanha que visa tanto reestruturar nossa cozinha, como também ajudar as famílias. Por isso, pedimos doações de alimentos, produtos de limpeza, eletrodomésticos, móveis e outras coisas necessárias que esses moradores acabaram perdendo", concluiu.

