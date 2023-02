Polícia Civil indiciou cinco pessoas pelo crime que vitimou Raquel Antunes da Silva em abril de 2022 - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 15:56 | Atualizado 09/02/2023 16:08

Rio - A juíza Lysia Maria da Rocha Mesquita, titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital, publicou, na última terça-feira (7), uma portaria que proíbe a entrada de crianças e adolescentes na área de dispersão das alegorias no Sambódromo. O documento também cria uma área de dispersão, que corresponde a um espaço de 300 metros na Rua Frei Caneca para manobra dos carros alegóricos.

De acordo com a portaria, o Conselho Tutelar do Centro atuará previamente junto às comunidades do entorno do Sambódromo a fim de que seja preservada a área de segurança em benefício das crianças e adolescentes. Nos dias dos desfiles, os membros do Conselho devem estar presentes para orientar e garantir a segurança das mesmas.

A juíza ainda determinou que a área de dispersão deverá ser iluminada, isolada e fiscalizada por seguranças das agremiações. Tais profissionais serão os responsáveis por auxiliar na manobra dos veículos.

Nas esquinas das ruas transversais à Rua Frei Caneca, haverá fiscalização realizada por viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As ruas definidas são: Rua Frei Caneca com Travessa Senhor de Matosinhos; Rua Aníbal Benévolo; Rua Laura de Araújo; Rua Visconde de Pirassununga e Rua Correia Vasques.

Outras proibições

Segundo o documento, a entrada e a permanência de crianças e adolescentes, menores de 16 anos, desacompanhadas de um dos pais ou responsáveis legais, nos dias de desfiles, em qualquer espaço do Sambódromo, é proibida.

A presença de menores de idade nos desfiles das escolas de samba só é permitida mediante alvará autorizativo da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital. Crianças e adolescentes também não podem ser expostas em carros alegóricos que transmitam mensagens negativas ou apologia a crimes e contravenções.

Outra proibição é sobre o posicionamento de crianças atrás ou na frente dos carros alegóricos nos desfiles que predominem a presença de adultos. Todas as crianças participantes dos desfiles deverão portar crachá ou pulseira de identificação, com telefone e endereço do responsável, em material resistente, inclusive à água.

Plano para evitar acidentes

A Prefeitura do Rio anunciou no fim do mês de janeiro um plano de contingência para a saída das escolas de samba da Marquês de Sapucaí , após os desfiles de carnaval, em busca de evitar acidentes como o que matou Raquel.

A ideia da Riotur é a saída do Sambódromo ser cercada e ganhar reforço na iluminação. Além disso, as interdições no trânsito no entorno da avenida serão estendidas para que as agremiações tenham mais tempo para dispersar os carros alegóricos.

Segundo o presidente da Riotur, o cercamento é a principal determinação da Justiça, que é a área de isolamento a partir da dispersão. "Vamos ter um alongamento maior, mais reservado. Ficou decidido que tem que ser com grade vazada para as pessoas terem acesso visual", disse Ronnie Aguiar. O isolamento chegará até a Praça Reverendo Álvaro Reis, perto do Hospital da PM, no Estácio, na região central do Rio.

Já o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) desaconselhou a utilização de grades para isolar vias públicas, pois o material pode, eventualmente, dar vazão a escaladas e provocar esmagamentos.